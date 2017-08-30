ЕС делится с США спутниковыми изображениями ущерба от урагана "Харви"

БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз оказывает поддержку властям США после урагана "Харви", предоставляя спутниковые изображения ущерба от стихии, говорится в пресс-релизе внешнеполитической службы ЕС.

Ураган "Харви" в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма. "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина".

"ЕС помогает властям США спутниковыми изображениями урагана "Харви", — говорится в сообщении.

Также в релизе отмечается, что речь идет о "картах оценки ущерба" от стихии.