Порошенко: Украина должна компенсировать дефицит газа своими силами

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Украина должна компенсировать собственным производством сокращение импорта сжиженного газа из РФ, заявил украинский президент Петр Порошенко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "диверсией против Украины" ситуацию на рынке сжиженного газа, который резко подорожал в течение последних недель, поручил министерствам и правоохранителям разобраться с этой ситуацией. В Минэкономики Украины ранее отметили, что "ограничения со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа на Украину и, к сожалению, его дефицита, что повлияло на цену".

Порошенко заявил журналистам в среду, что Украина должна наладить собственное производство сжиженного газа, и заблокированные объемы "должны быть компенсированы украинским производством". Он ожидает, что во второй сентября цена на сжиженный газ должна снизиться.

Украинские производители сжиженного газа — компании "Укргаздобыча", "Укрнафта", "Укртатнафта" и частные компании — покрывают не более 20% потребностей рынка, остальное Украина импортирует из России, Белоруссии, Казахстана и других стран.

Первый вице-премьер Украины — глава минэкономики Степан Кубив на прошлой неделе поручил профильным ведомствам проанализировать ситуацию на рынке сниженного газа. Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что подорожание сжиженного газа обусловлено давлением Службы безопасности Украины на трейдеров.