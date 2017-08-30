Кремль намерен прояснить ситуацию с похищением журналистки Первого канала

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кремль не располагает информацией о похищении в Киеве журналистки Первого канала Анны Курбатовой, но приложит все усилия для прояснения ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока мы не располагаем информацией. Но, безусловно, мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы прояснить ситуацию", — сообщил Песков журналистам.

Ранее сообщение о похищении журналистки появилось в бегущей строке на телеканале "Россия 24". В пресс-службе телеканала РИА Новости подтвердили информацию о том, что Курбатова была похищена в Киеве.