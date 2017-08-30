Журналистку Курбатову могли задержать сотрудники СБУ, заявили на телеканале

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Корреспондента Первого канала Анну Курбатову могли задержать в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы, сообщили в эфире выпуска новостей на Первом канале.

Ранее стало известно, что в среду Курбатова была похищена неизвестными в Киеве.

"Начинаем выпуск со срочного сообщения о нашем корреспонденте на Украине — Анна Курбатова похищена в центре Киева и мы не можем с ней связаться. Нашу коллегу схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", — сказала ведущая в эфире выпуска новостей на Первом канале.

По ее словам, раньше в адрес корреспондента Первого канала поступали угрозы. "Например, после репортажа "Дни независимости Украины", где она объясняла, почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей грустный праздник", — добавила ведущая.

Ранее телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что Украина выдворила Татьяну Нерсесьян со своей территории. Как сообщила сама журналистка, ей запретили въезд на Украину на три года из-за того, что она своими материалами якобы представляет угрозу безопасности и территориальной целостности этого государства. Это не первый случай высылки с Украины сотрудников российских телеканалов. СБ Украины 26 июля сообщила, что выдворила с территории страны корреспондента ВГТРК Марию Князеву.

"Только недавно из страны выслали корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян, в 2015 году заставили уехать наших Александру Черепнину и Елену Макарову. И вот теперь, по всей видимости, могла дойти очередь до Анны Курбатовой. Повторю, сегодня ее похитили неизвестные в центре Киева, о судьбе ничего неизвестно. Как раз накануне она сняла репортаж о гонениях на журналистов на Украине, мы показывали его в программе "Время"", — добавила ведущая программы.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.