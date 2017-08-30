Иордания и Ирак возобновили работу погранперехода, закрытого из-за ИГ*

КАИР, 30 авг — РИА Новости. Ирак и Иордания в среду торжественно открыли основной пограничный переход между двумя странами, закрытый ранее из-за контроля группировки "Исламское государство"* над прилегающими иракскими районами в провинции Анбар.

Как сообщает иорданское агентство новостей Petra, в церемонии открытия пограничного перехода приняли участие высокопоставленные делегации, состоящие, в основном, из руководителей силовых ведомств двух стран.

"Победы, которые вы одержали в Анбаре, Мосуле и Талль-Афаре, являются посланием всех иракцев к символу преступности и экстремизма, где бы он ни находился. Все мы надеемся на то, что каждая пядь любимого Ирака станет процветать и прогрессировать", — сказал на торжественной церемонии открытия министр внутренних дел Иордании Галиб аз-Зугби.

Как заявил во вторник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, открытие границы между двумя странами "позитивно скажется на экономиках близлежащих арабских стран посредством торговли и рабочих мест".

Ранее иракские военные полностью очистили от боевиков ИГ* шоссе, ведущее из Иордании в Багдад, а также нанесли значительные поражения террористам в прилегающих к дороге районах.

*Террористическая организация, запрещена в России