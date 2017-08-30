Иордания и Ирак возобновили работу погранперехода, закрытого из-за ИГ*

КАИР, 30 авг — РИА Новости. Ирак и Иордания в среду торжественно открыли основной пограничный переход между двумя странами, закрытый ранее из-за контроля группировки "Исламское государство"* над прилегающими иракскими районами в провинции Анбар.
"Победы, которые вы одержали в Анбаре, Мосуле и Талль-Афаре, являются посланием всех иракцев к символу преступности и экстремизма, где бы он ни находился. Все мы надеемся на то, что каждая пядь любимого Ирака станет процветать и прогрессировать", — сказал на торжественной церемонии открытия министр внутренних дел Иордании Галиб аз-Зугби.
Ранее иракские военные полностью очистили от боевиков ИГ* шоссе, ведущее из Иордании в Багдад, а также нанесли значительные поражения террористам в прилегающих к дороге районах.
*Террористическая организация, запрещена в России