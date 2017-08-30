СМИ назвали возможную причину домашнего ареста экс-президента Йемена

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех фактически оказался под домашним арестом из-за размолвки со своими союзниками в гражданской войне, повстанцами-хуситами, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местных чиновников.

Конфликт Салеха с хуситским движением "Ансар Алла" начался после его комментариев в их адрес: хуситы посчитали оскорбительными слова Салеха об их роли только как "ополчения". Ситуация обострилась в минувшие выходные, когда в результате столкновений в контролируемой повстанцами столице Сане был убит соратник Салеха полковник Халед Реда.

Как заявили агентству чиновники, Салех почти неделю не покидает свой дом в Сане. Повстанцы не пустили его на похороны полковника, и переговоры по преодолению разногласий пока не увенчались успехом.

По их словам, хуситы считают, что Салех пытается организовать против них заговор с воюющей против хуситов арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией. Салех ранее отверг подозрения и заявил, что лишь выступает за большую роль своих сторонников в совместном с повстанцами управлении. Повстанцы контролируют районы на севере Йемена, включая столицу.

За время своего более чем 30-летнего правления в Йемене Салех враждовал и неоднократно воевал с движением "Ансар Алла". После своего отстранения в результате "арабской весны" он поддержал восстание хуситов против нового правительства, начавшееся в 2014 году. Лояльные ему военные вместе с хуситами участвуют в боях с правительственными силами и арабской коалицией.