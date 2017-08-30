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В мире

В Израиле передумали лишать аккредитации корреспондента "Аль-Джазиры"

14:5630.08.2017
(обновлено: 15:11 30.08.2017)
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© AP Photo / Hamid JalaudinСотрудники в офисе телекомпании Al Jazeera. Архивное фотоСотрудники в офисе телекомпании Al Jazeera. Архивное фото
© AP Photo / Hamid Jalaudin

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг — РИА Новости. Израильские власти передумали лишать аккредитации корреспондента катарского телеканала "Аль-Джазира", удовлетворившись разъяснениями по поводу его высказываний в поддержку палестинского сопротивления.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Нетаньяху собирается закрыть телеканал "Аль-Джазира" в Израиле

Правительственная пресс-служба, курирующая работу иностранных СМИ в Израиле, сообщила, что на состоявшихся недавно слушаниях Элиас Каррам дал понять, что не считает себя частью сопротивления и не одобряет его насильственные формы.

"По результатам слушаний, которые прошли 21 августа, и проверок, проведенных службами безопасности, директор правительственной пресс-службы Ницан Хен решил приостановить имплементацию своего решения об отзыве пресс-карты у корреспондента "Аль-Джазиры" в Израиле Элиаса Каррама", — сказано в сообщении ведомства.

Оно пояснило, что отзыв аккредитации пока отложен на полгода, в течение которых будет отслеживаться журналистская работа Каррама — 40-летнего гражданина Израиля из арабского города Назарета. На "Аль-Джазиру" он работает с 2011 года.

Здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
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Претензии к Карраму возникли после того, как в интервью одному из арабоязычных телеканалов он сказал, что "для палестинского журналиста на оккупированных территориях или в зоне конфликта работа в средствах массовой информации является неотъемлемой частью сопротивления". Цитата приводится по сообщению правительственной пресс-службы.

В начале августа министр связи Израиля Аюб Кара обратился в ведомство с ходатайством о лишении аккредитации в стране всех журналистов "Аль-Джазиры" и закрытии его офисов. Власти страны в прошлом месяце обвинили телеканал, вещающий на арабском и английском языках, в "подстрекательстве к насилию" при освещении событий вокруг иерусалимской Храмовой горы, где местная мусульманская община в ходе двухнедельных акций протеста добилась отмены процедур полицейского досмотра посетителей третьей по значимости святыни ислама.

О намерении закрыть "Аль-Джазиру" в Израиле говорил и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пообещавший внести изменения в законодательство, если это не удастся сделать имеющимися юридическими средствами.

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