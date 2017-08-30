Антимонархисты: британская монархия может закончиться после смерти королевы

ЛОНДОН, 30 авг – РИА Новости, Мария Табак. Британская монархия может прекратить свое существование вскоре после кончины Елизаветы Второй, заявил в интервью РИА Новости глава британской антимонархической организации Republic Грэм Смит.

"Иногда все происходит довольно быстро, быстрее, чем ожидают люди. В настоящее время большая часть поддержки монархии – это поддержка королевы. А ей 91 год, и когда она умрет, ситуация изменится довольно быстро. Монархия может не пережить короля Карла (в соответствии с российской традицией написания королевских имен принц Чарльз, если сохранит после коронации свое имя, будет известен в РФ как король Карл III)", — сказал Смит.

Тогда как конечной целью Republic является отмена монархии и превращение Великобритании в республику, в краткосрочной перспективе организация хочет заставить королевскую семью раскрыть свои архивы.

"Мы ведем кампанию за то, чтобы разрушить всю эту секретность, окружающую королевскую семью, воспользоваться законом о свободе информации, заставить их открыть архивы, посмотреть, что именно они делают за закрытыми дверьми. Мы ведем кампанию в парламенте, работаем с парламентариями, лоббируем нужных людей, работаем со СМИ", — пояснил Смит.

В марте нынешнего года Republic объявила о скором начале краудфандинговой кампании, направленной на обеспечение более широкого общественного доступа к королевским архивам.

В настоящее время личные и официальные документы королей и королев за последние 250 лет хранятся в Круглой башне Виндзорского замка и не подпадают под действие закона о свободе информации. Доступ к ним могут с большим трудом получить только избранные историки. Королевская семья согласилась опубликовать лишь часть документов, например, дневники королевы Виктории. По мнению Смита, все документы должны быть перевезены в здание Национальных архивов в лондонском районе Кью, и общественность должна получить к ним полный доступ в соответствии с существующими правилами: с документов снимается гриф секретности по прошествии 30 лет, а решение о том, носят они частный или общественный характер, принимают специалисты архивов.

Антимонархисты иронизируют, что по степени секретности институт монархии намного превосходит спецслужбы, по прошествии лет раскрывающие свои архивы.