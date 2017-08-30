Глава британских антимонархистов: принцессу Диану мало кто помнит

ЛОНДОН, 30 авг – РИА Новости, Мария Табак. Глава британской антимонархической организации Republic Грэм Смит убежден, что шумиха вокруг 20-летия гибели принцессы Уэльской Дианы – не более чем раздутая СМИ кампания, а сама Диана не сыграла большой роли в истории своей страны.

В четверг исполнится 20 лет со дня гибели Дианы в автокатастрофе в Париже. К этой дате приурочен ряд мемориальных мероприятий в Великобритании и во Франции, в том числе с участием сыновей принцессы, принцев Уильяма и Гарри.

"Если вы посмотрите на опросы общественного мнения, они статичны, они не изменились. Большинство людей не интересуются монархией так или иначе, и большинство не обращает особого внимания на такие вещи, как годовщины или свадьбы, у большинства людей нет какого-то определенного мнения о принцессе Диане, да и саму Диану уже мало кто помнит, прошло уже 20 лет. Если вы спросите на улицах, помнят ли они что-то о Диане, в курсе ли они годовщины, большинство ответит, что нет", — сказал Смит в интервью РИА Новости.

По мнению главы Republic, весь шум вокруг годовщины гибели – это кампания, которую ведут сыновья принцессы при поддержке средств массовой информации, любящих смаковать трагические истории.

"Пресса такое любит, журналистам есть что рассказать, сыновья Дианы продвигают эту историю по каким-то своим причинам, но большинство людей все эти журналы не читает, им все равно", — считает Смит.

К той точке зрения, что Диана внесла серьезный вклад в историю своей страны, лидер Republic относится также очень скептически.

"Не думаю, что она много сделала для страны, хотя некоторые патронируемые ею организации действительно внесли положительный вклад. Диана — трагическая фигура, она совершила ошибки, которые определили всю ее жизнь, она связалась с королевской семьей и, видимо, жалела об этом всю жизнь. Это грустно, но ее вклад в жизнь страны был минимален, а ее взгляд на окружающий мир — слишком упрощен. Я думаю, это трагическая история", — подытожил Смит.