Донецкие шахтеры отказались работать из-за невыплаты зарплат

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Шахтеры украинского госпредприятия "Мирноградуголь" (до 2017 года "Красноармейскуголь") в Донецкой области отказались добывать уголь, требуя выплаты долгов по зарплатам, сообщил в среду председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня (в среду) горняки первой смены шахты "Родинская" ГП "Мирноградуголь" спустились к руднику, но к добыче так и не приступили… Шахтеры требуют полного погашения зарплаты за июль месяц, а также аванс за август, помня слова министра (энергетики) Игоря Насалика, что базовыми датами выплаты зарплаты и аванса является двадцать пятое и десятое числа каждого месяца", — написал Волынец на своей странице в Facebook

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, а предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.