Более 1,5 тысячи человек пропали без вести с начала конфликта в Донбассе

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек пропали без вести с начала конфликта на востоке Украины, сообщили в Международном комитете Красного Креста (МККК).
"Прошло уже более трех лет с начала вооруженного конфликта на востоке Украины, но для семей более чем 1,5 тысячи человек, которые считаются пропавшими без вести, каждый день длится вечность", — говорится в пресс-релизе МККК.
В организации рассказали, что более 650 зарегистрированных случаев исчезновения "остаются нерешенными". В МККК пояснили, что подавляющее большинство пропавших лиц составляют мужчины, а около половины общего количества дел, рассматриваемых МККК с начала конфликта, касаются исчезновения гражданских лиц.
"Метафорический лабиринт, испещренный реальными историями о семьях людей, пропавших без вести по обе стороны от линии соприкосновения, ведет посетителей запутанным миром поисков и надежд. Его задача – помочь посетителям понять боль, психологический стресс и отчаяние тех, кто просто хочет знать, что случилось с их близкими", — описали инсталляцию в МККК.