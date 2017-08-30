СМИ сообщили об обстреле детской больницы в Днепре

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Детскую областную больницу обстреляли в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) в ночь на среду, пострадавших нет, сообщило местное интернет-издание "Информатор".
Медучреждение обстреляли в ночь на среду, сотрудники больницы, придя утром на работу, увидели разбитые стекла в окнах, отмечается в сообщении. "Сегодня утром при обходе мы обнаружили прострелы в окнах, расположенных в манипуляционной приемного отделения и на лестничной клетке. Кроме этого, было повреждено окно в здании административно-хозяйственной части", — сказал изданию главврач больницы Владимир Ивашина.
По информации издания, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в результате обстрела никто не пострадал.
Правоохранители предполагают, что выстрелы производились из пневматического оружия. Однако официально полиция пока не комментирует ситуацию.