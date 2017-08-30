Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля. Архивное фото

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москва призывает Киев соблюдать условия нового перемирия в Донбассе, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась об очередном перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

"Призываем Киев обеспечить неукоснительное сохранение режима прекращения огня, положить конец провокациям на линии соприкосновения, последовательно выполнять взятые на себя в Контактной группе обязательства по соблюдению "школьного" перемирия. Нельзя допустить, чтобы в результате безответственных действий под угрозу был поставлен процесс политического урегулирования украинского кризиса, упущен шанс его мирного разрешения", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

В нем отмечается, что украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня, устраивают провокационные обстрелы на линии соприкосновения.

"Рассчитываем, что в ближайшее время в рамках имеющихся переговорных форматов и механизмов – Контактной группы, "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина — ред.), а также по линии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Совместного центра координации и контроля – будут предприняты все необходимые все необходимые усилия по побуждению сторон к сдержанности", — отмечает МИД РФ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.