МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москва призывает Киев соблюдать условия нового перемирия в Донбассе, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.
"Призываем Киев обеспечить неукоснительное сохранение режима прекращения огня, положить конец провокациям на линии соприкосновения, последовательно выполнять взятые на себя в Контактной группе обязательства по соблюдению "школьного" перемирия. Нельзя допустить, чтобы в результате безответственных действий под угрозу был поставлен процесс политического урегулирования украинского кризиса, упущен шанс его мирного разрешения", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
В нем отмечается, что украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня, устраивают провокационные обстрелы на линии соприкосновения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.