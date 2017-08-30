Посол: встречи по Арктике стали важным форматом сотрудничества в регионе

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ), 30 авг — РИА Новости. Проводимые под эгидой Совета безопасности РФ ежегодные международные конференции по вопросам развития Арктики являются важным мероприятием, помогающим определить направления сотрудничества стран, участвующих в освоении этого региона мира, считает посол Финляндии в России Микко Хаутала.

"Это очень хорошо организованная площадка для переговоров и дискуссий. Такие встречи в конце лета-начале осени традиционно открывают новый сезон нашей совместной работы. И это помогает в планировании нашей деятельности, в том числе с точки зрения роли Финляндии как председателя Арктического совета", — сказал Хаутала РИА Новости в кулуарах VII встречи представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности, прошедшей в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа.

В форуме участвовали представители органов власти, бизнеса, научно-исследовательских институтов и университетов. На встрече обсуждались вопросы, связанные с безопасностью при реализации энергетических инфраструктурных проектов в Арктике, перспективы международной экономической кооперации в области арктической энергетики. Также рассмотрены транспортно-логистические задачи обеспечения безопасности в арктическом регионе, в том числе в связи с использованием Северного морского пути для развития региона.

Кроме того, в повестку дня вошли также темы международного экологического сотрудничества, реализации социальных программ и регионального развития в Арктике. Отдельное внимание было уделено стратегии и подходам к сохранению укладов коренных малых народов Севера в рамках выполнения национальных арктических программ.