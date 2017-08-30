Посол: встречи по Арктике стали важным форматом сотрудничества в регионе

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ), 30 авг — РИА Новости. Проводимые под эгидой Совета безопасности РФ ежегодные международные конференции по вопросам развития Арктики являются важным мероприятием, помогающим определить направления сотрудничества стран, участвующих в освоении этого региона мира, считает посол Финляндии в России Микко Хаутала.
В форуме участвовали представители органов власти, бизнеса, научно-исследовательских институтов и университетов. На встрече обсуждались вопросы, связанные с безопасностью при реализации энергетических инфраструктурных проектов в Арктике, перспективы международной экономической кооперации в области арктической энергетики. Также рассмотрены транспортно-логистические задачи обеспечения безопасности в арктическом регионе, в том числе в связи с использованием Северного морского пути для развития региона.
Кроме того, в повестку дня вошли также темы международного экологического сотрудничества, реализации социальных программ и регионального развития в Арктике. Отдельное внимание было уделено стратегии и подходам к сохранению укладов коренных малых народов Севера в рамках выполнения национальных арктических программ.