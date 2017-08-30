СМИ сообщили об успешном испытании американской противоракеты на Гавайях

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американские военные успешно сбили баллистическую ракету средней дальности в рамках испытаний ПРО, проведенных в среду на Гавайях, сообщает газета USA Today со ссылкой на Агентство противоракетной обороны США.
"Теперь мы продолжим развивать технологии противоракетной обороны, чтобы опережать появляющиеся угрозы", — заявил директор агентства генерал-лейтенант Сам Гривз, отметив, что испытание стало "ключевой вехой" в развитии американских ПРО.
В конце июля Вашингтон провел успешное испытание системы противоракетной обороны THAAD, расположенной на Аляске.