В ДНР заявили, что украинские силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив 150 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

"Всего зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины. На донецком направлении противник применил артиллерию, танки, минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие", — сказал Басурин журналистам.

Он добавил, что по 11 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущены один снаряд калибром 152 миллиметра, три снаряда калибром 122 миллиметра, 11 танковых снарядов, 57 мин калибром 120 миллиметров и 78 мин калибром 82 миллиметра.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.