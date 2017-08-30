Глава МИД ФРГ выступил за вывод американского ядерного оружия из Германии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил в пользу вывода американского ядерного оружия с территории страны, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Ранее с аналогичным заявлением уже выступил кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц.

"Конечно, я уверен в том, что важно наконец снова обсудить контроль над вооружениями и разоружение. Я посчитал правильным указание Мартина Шульца на то, что в конечном итоге речь должна идти о ликвидации ядерного вооружения также и в нашей стране", — заявил политик агентству DPA перед завершением своего визита в США.

По неподтвержденной информации, на авиабазе бундесвера Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено до 20 единиц американского ядерного оружия, пишет FAZ.

Габриэль в ходе визита в Штаты встретился со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне, а затем с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером недалеко от Нью-Йорка. В беседе с 94-летним политиком Габриэль затронул, прежде всего, тему опасности, которую представляет собой ядерное оружие.