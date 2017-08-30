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В мире

Украина станет членом Евросоюза, заявил Порошенко

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (319)
13:3430.08.2017
(обновлено: 13:40 30.08.2017)
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© Фото : пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : пресс-службы президента Украины

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что страна будет членом Евросоюза благодаря усилиям, которые прилагаются для ее реформирования.

Сбор урожая кукурузы в Кахетии
© РИА Новости / Катерина Совдагари
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Порошенко ранее заявил, что страна продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО. По его словам, несмотря на то, что "некоторые политики внутри Украины и за ее пределами" не верят в перспективу членства Украины в ЕС и в НАТО, Киев выполнит критерии для подачи заявки на членство в обеих организациях. Накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.

"Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС, и это произойдет потому, что мы, в первую очередь, в это верим. И мы вместе меняем государство. Делаем Украину успешной", — сказал Порошенко в ходе рабочей поездки во Львовскую область во время торжеств по случаю открытия новой школы.

По его словам, свидетельством успешности проводимой властями политики является завершение ратификации соглашения об ассоциации с ЕС, которое вступит в силу с 1 сентября, а также получение безвизового режима с Евросоюзом.

Свет цивилизации
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Свет цивилизации

"Уже через два дня — 1 сентября у нас будет праздник не только потому, что дети пойдут в школу. Первого сентября вступает в силу ключевой политический документ для нашего государства — Соглашение об ассоциации с Европейским союзом… Сейчас перед нами стоят задачи, которые четко расписаны в Соглашении об ассоциации — что и когда нам нужно делать", — отметил президент.

Президент Украины Петр Порошенко, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск на брифинге после саммита Украина-ЕС. 13 июля 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
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С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Ярмарка выходного дня
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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