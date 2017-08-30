Стегний: смысла в выборочном возобновлении форматов общения с Польшей нет

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В выборочном возобновлении двусторонних форматов общения России с Польшей нет смысла, считает чрезвычайный и полномочный посол РФ, бывший сопредседатель Группы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, Петр Стегний.

"Не Россия обнулила все основные диалоговые форматы с Польшей. И для возобновления серьезного разговора на какой угодно площадке нужна конструктивная повестка дня, добрая воля, а также кардинальное изменение риторики и стиля общения наших польских коллег", — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Стегния, ничего подобного из заявлений польских политиков не следует. "Все, что мы слышим и видим, доказывает обратное — желание еще больше усугубить ситуацию между Москвой и Варшавой, извлекая из этого свою сиюминутную политическую выгоду и не заботясь о будущем. В этих условиях Россия, как мне представляется, не видит смысла в выборочной реанимации двусторонних форматов", — подчеркнул он.

Стегний высказал мнение, что это относится и к Группе по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, работу которой якобы хотят возобновить поляки.

"Подобие диалога, который польская сторона снова использует для оскорбительной риторики в адрес России, нас не устроит, поскольку лишь усугубит ненормальное и неприемлемое состояние российско-польских отношений", — сказал он.

"Если Польша готова сотрудничать в рамках СБ ООН, то пусть это продемонстрирует. Совет Безопасности служит хорошей дискуссионной площадкой, на которой зачастую раскрываются истинные намерения государств-членов", — заключил он.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский высказал надежду, что сможет встретиться в сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и это "может быть шансом для возобновления диалога". При этом польский министр утверждает, что одно из основных препятствий для этого — нежелание Москвы вести разговор с Варшавой. По его мнению, "ключи к улучшению отношений между Польшей и РФ лежат в Москве, а не Польше", а "все эти проблемы, возникшие между РФ и международным сообществом, были инициированы не Польшей, а РФ".