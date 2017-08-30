Корабли США прибудут в Балтийское море перед учениями "Запад-2017"

ВИЛЬНЮС, 30 авг — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с делегацией конгресса США заявила, что корабли ВМС США прибудут осенью в Балтийское море в связи с предстоящими белорусско-российскими учениями "Запад-2017".
"Перед предстоящими учениями "Запад" США осуществляют обязательства по обороне Литвы. В Литве дислоцированы военнослужащие США и техника, миссия воздушной полиции НАТО усилена дополнительными истребителями. Осенью ожидается прибытие военных кораблей США в Балтийское море", — приводит слова Грибаускайте в среду пресс-служба президентского дворца.
Американские истребители приземлились на авиабазу ВВС Литвы в Шяуляе во вторник. По данным министерства, с 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО над тремя балтийскими странами будут выполнять американские военнослужащие с базы Lakenheath, дислоцированные в Великобритании. С начала мая миссию осуществляли ВВС Польши.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями. В свою очередь замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что учения "Запад-2017" — не акт агрессии, как их трактуют некоторые страны, а плановые белорусско-российские учения, проходящие абсолютно открыто.