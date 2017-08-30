Корабли США прибудут в Балтийское море перед учениями "Запад-2017"

ВИЛЬНЮС, 30 авг — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с делегацией конгресса США заявила, что корабли ВМС США прибудут осенью в Балтийское море в связи с предстоящими белорусско-российскими учениями "Запад-2017".

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи — российских), также планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.

"Перед предстоящими учениями "Запад" США осуществляют обязательства по обороне Литвы. В Литве дислоцированы военнослужащие США и техника, миссия воздушной полиции НАТО усилена дополнительными истребителями. Осенью ожидается прибытие военных кораблей США в Балтийское море", — приводит слова Грибаускайте в среду пресс-служба президентского дворца.

Американские истребители приземлились на авиабазу ВВС Литвы в Шяуляе во вторник. По данным министерства, с 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО над тремя балтийскими странами будут выполнять американские военнослужащие с базы Lakenheath, дислоцированные в Великобритании. С начала мая миссию осуществляли ВВС Польши.

Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявил, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи с совместными белорусско-российскими военными учениями "Запад-2017", непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Президент Белоруссии неоднократно отмечал, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями. В свою очередь замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что учения "Запад-2017" — не акт агрессии, как их трактуют некоторые страны, а плановые белорусско-российские учения, проходящие абсолютно открыто.