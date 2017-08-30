МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) сообщил о запуске веб-сайта, который помогает найти родственников, пропавших в ходе конфликта в южном филиппинском городе Марави, сообщается на сайте организации.

Заявление МККК о запуске сайта было приурочено к Международному дню жертв насильственных исчезновений, который проходит 30 августа. Сайт был создан совместно с Филиппинским Красным Крестом.

По словам представителя МККК Камиллы Маттеуччи, существует много причин разъединения семей во время вооруженного конфликта. "Люди могут оказаться в эпицентре боевых действий, могут быть захвачены в плен или даже убиты. Они могут находиться в центре эвакуации, но не иметь возможности связаться со своими родственниками. В конечном итоге важно помнить, что семьи имеют право знать, что случилось с их близкими, и, если это возможно, воссоединиться с ними. Наш поисковый веб-сайт – это платформа, на которой люди могут делиться информацией об их пропавших родственниках и просить нашей помощи в их поиске", — заявила Маттеуччи.

Как сообщает МККК, информация, которую семьи предоставляют организации, остается конфиденциальной. С тех пор, как в Марави начался конфликт, Красный Крест получил 402 запроса на поиск близких, 179 из них все еще изучаются.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой ввел военное положение в провинции Минданао. Основным местом боевых действий был город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

*Террористическая организация, запрещена в России