Советник Макрона работал на Мадуро, заявил французский депутат

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат движения "Непокорившаяся Франция" Алексис Корбьер (Alexis Corbiere) заявил, что советник президента Франции Исмаэль Эмильен работал на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Венесуэла — это "диктатура, которая пытается выжить" за счет гуманитарной катастрофы.

"Если в Венесуэле есть диктатура, человека, который ее установил, зовут Исмаэль Эмильен, специальный советник Эммануэля Макрона", — сказал Корбьер в эфире радиостанции Radio Classique.

По его словам, Эмильен отвечал за связи с общественностью в ходе президентских выборов в Венесуэле в 2013 году, а именно работал на агентство Euro RSCG.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.