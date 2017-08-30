Советник Макрона работал на Мадуро, заявил французский депутат

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат движения "Непокорившаяся Франция" Алексис Корбьер (Alexis Corbiere) заявил, что советник президента Франции Исмаэль Эмильен работал на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Если в Венесуэле есть диктатура, человека, который ее установил, зовут Исмаэль Эмильен, специальный советник Эммануэля Макрона", — сказал Корбьер в эфире радиостанции Radio Classique.
По его словам, Эмильен отвечал за связи с общественностью в ходе президентских выборов в Венесуэле в 2013 году, а именно работал на агентство Euro RSCG.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.