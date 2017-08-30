В СНБО рассказали, сколько Киев планирует потратить на оборону в 2018 году

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Украина в 2018 году намерена сохранить расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП, оборонный бюджет будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в начале сентября, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, Турчинов отметил, что формирование оборонного бюджета происходит согласно Стратегии национальной безопасности Украины "и будет не менее 5% от валового внутреннего продукта".

"Эта позиция становится уже аксиомой для бюджетной политики нашего государства", — подчеркнул он, отметив, что оборонный бюджет 2018 года будет отличаться реализмом, "где каждая запланированная копейка имеет реальное наполнение".

Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины на 2017 год составляет 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов), или 5% ВВП.