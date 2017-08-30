Россия не вносила новых предложений по решению кризиса вокруг Катара

ДОХА, 30 авг — РИА Новости. Москва не вносила никаких новых предложений по решению кризиса в Персидском заливе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По итогам переговоров в Катаре он отметил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее "предлагал свои посреднические услуги".

"Мы будем приветствовать, если его предложения достигнут результата, и усилия увенчаются успехом, но мы сами никаких идей, которые отличались бы от того, что предлагают кувейтяне и Соединенные Штаты, не вносили и не считаем это нужным, потому что есть достаточно предложений, на основе которых можно вполне начинать диалог", — сказал российский министр.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.