В Раду скоро могут внести проект о реинтеграции Донбасса, рассказал депутат

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Законопроект о реинтеграции Донбасса на днях будет внесен в Верховную раду Украины, сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

Текст документа до сих пор не обнародован. Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором". По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявлял, что документ перед внесением в Раду будет утвержден на заседании СНБО.

"Он (проект закона о реинтеграции Донбасса — ред.) готов и думаю, что он будет внесен на днях", — сказал Винник в комментарии агентству "УНН". По его словам, проектом закона определяется правовой статус по применению вооруженных сил Украины "без объявления состояния войны на территории Украины с целью защиты территориальной целостности и принятия необходимых мер безопасности для освобождения территории".

Винник рассчитывает, что депутаты рассмотрят закон о реинтеграции Донбасса в ближайшие 2-3 месяца.

В январе 2015 года Верховная рада Украины уже принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.