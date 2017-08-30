Премьер Украины рассчитывает на принятие пенсионной реформы в сентябре

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает на принятие в сентябре Верховной радой пакета законопроектов по пенсионной реформе.

Пенсионная реформа на Украине является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Перед уходом на летние каникулы 13 июля украинский парламент принял в первом чтении ключевой законопроект для проведения пенсионной реформы. Для приобретения силы закона он еще должен быть рассмотрен во втором чтении. Кроме того, парламенту еще предстоит рассмотреть три других вспомогательных правительственных законопроекта по пенсионной реформе.

"Мы рассчитываем, что эта реформа (пенсионная – ред.) будет принята уже в сентябре месяце украинским парламентом", — сказал премьер в среду на заседании кабмина, презентуя пять приоритетных пакетов правительственных законопроектов для принятия этой осенью.

Премьер отметил, что, кроме пенсионной реформы, правительство будет настаивать на принятии Радой пакетов законопроектов по образовательной реформе, в сфере медицины, внедрению электронных сервисов для украинского бизнеса и международных стандартов финотчетности для улучшения бизнес-климата на Украине.

Правительственный проект пенсионной реформы предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Также проект пенсионной реформы предусматривает увеличение максимальной суммы, с которой платится единый социальный взнос (ЕСВ) до 15 минимальных заработных плат (на данный момент 48 тысяч гривен, или 1,9 тысячи долларов). Проект предусматривает увеличение размеры ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда до 37% по первому списку и до 29% по второму списку. Для других работодателей ставка ЕСВ в 22% сохранится.