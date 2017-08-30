Катар приветствует позицию России по кризису в Персидском заливе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи. 30 августа 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи. 30 августа 2017

ДОХА, 30 авг — РИА Новости. Катар приветствует позицию России в вопросе кризиса между Дохой и странами Персидского залива, заявил глава катарского МИД Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

"Мы также поговорили… по поводу позиции России в отношении заливного кризиса, необходимости прекратить этот кризис как можно быстрее, сохранить единство совета сотрудничества, поддержать усилия эмира Кувейта. Ее приветствует государство Катар и благодарит президента России за его позицию", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.