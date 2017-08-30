Северная Корея обнародовала запись последнего ракетного пуска

ТОКИО, 30 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Телевидение КНДР передало видеозапись последнего пуска баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан, согласно кадрам, ретранслированным в эфире японского телеканала NHK.
Ранее в тот же день центральная в КНДР газета "Нодон синмун" опубликовала на первых двух полосах многочисленные фотографии с места испытания ракеты, на котором лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.
В официальном сообщении Пхеньяна говорится, что учениях в были задействованы стратегические войска Корейской народной армии, отвечающие за нанесение удара по американским стратегическим базам в Тихом океане в случае непредвиденных обстоятельств.
Согласно недавнему предупреждению КНДР, она может продемонстрировать свои возможности пуском сразу четырех ракет, которые должны упасть в море в 30-40 километрах от Гуама. На этом острове у США размещены две военные базы, в которых КНДР усматривает угрозу для своей безопасности.