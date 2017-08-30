Глава МИД Катара планирует обсудить с Лавровым кризис в Персидском заливе

ДОХА, 30 авг — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани рассчитывает обсудить в среду с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым кризис в Персидском заливе и двусторонние вопросы, об этом он заявил на открытии переговоров с российским коллегой.

"Добро пожаловать, думаю, у нас будет очень продуктивная встреча. Мы обсудим ряд важных вопросов между нашими странами. Наша встреча является и возможностью обсудить кризис в Персидском заливе, как и другие темы", — сказал он.

По словам Лаврова, переговоры позволят рассмотреть региональные, двусторонние и международные вопросы.

"Мы встречались с эмиром Катара, обсуждали с Его Величеством данные вопросы. Он нацелен на решение всех проблем региона. Это правильный подход, который мы поддерживаем", — отметил российский министр.