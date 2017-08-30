В Таиланде получившей огнестрельные ранения россиянке сделали операцию

БАНГКОК, 30 авг – РИА Новости. Пятидесятидвухлетней россиянке Елене Харенко, получившей в ночь на среду два огнестрельных ранения при попытке ограбления ее дома на острове Пхукет в Таиланде, сделана операция, сообщили РИА Новости в больнице Phuket Bangkok Hospital.

"Операция началась сегодня в 10 часов утра (06.00 мск) и закончилась около получаса назад, в 14.00 (10.00 мск)", — сообщил агентству сотрудник отделения интенсивной терапии больницы.

"В настоящее время российская гражданка Елена Харенко находится в отделении интенсивной терапии, ее сюда доставили из операционной несколько минут назад. О динамике ее состояния можно будет говорить только через несколько часов", — сказал собеседник агентства.

Как сообщали утром в среду местные СМИ со ссылкой на полицию, в дом россиянки проникли два грабителя, которые украли находившийся там сейф, а затем, внезапно обнаружив, что хозяйка находится в доме и их видит, трижды выстрелили в нее. Россиянка получила два огнестрельных ранения – одно в область живота, второе в ногу. Соседи обнаружили раненую женщину утром и вызвали полицию и скорую. В короткой беседе с полицейскими перед операцией, уже в здании больницы, россиянка сказала, что перед выстрелами видела двух грабителей, и что в сейфе, который они унесли с собой, ничего не было.