Польша пригласила Россию на мероприятия к 75-летию восстания в Собиборе

ВАРШАВА, 30 авг — РИА Новости. Россия приглашена на мероприятия по случаю 75-й годовщины восстания в бывшем нацистском концлагере Собибор, заявил заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин в интервью агентству PAP.

"Конечно, мы приглашаем Россию в следующем году на мероприятия по случаю 75-й годовщины начала восстания в Собиборе, в октябре следующего года", — сказал он.

Селлин также прокомментировал ситуацию с участием России в проекте создания нового музея на территории Собибора. Замминистра отметил, что "стремления России участвовать в этом проекте появились в основном потому, что организатором этого восстания (в концлагере) и человеком, который им руководил, был солдат Красной Армии Александр Печерский". "Он организовал бунт, который оказался в значительной степени эффективным", — признал Селлин.

Однако, по его словам, Россия выступила с инициативой присоединения в комитету, который был создан 9 лет назад и в который входят Польша, Нидерланды, Словакия и Израиль, относительно недавно. "Польша никакого отрицательного решения по этому поводу не принимала… На заседании исполнительного комитета в мае текущего года, который проходил в Варшаве и в Собиборе, вместе мы пришли к выводу, что если мы в таком составе уже почти 10 лет и уже на самом деле заканчиваем (работу), то в последний момент не имеет смысла присоединять очередное государство; мы хотим реализовать это в таком составе, в каком мы работаем с самого начала", — заявил Селлин.

"Это не негативное решение по отношению к России, это позитивное решение в вопросе реализации до конца этого проекта в том составе, в котором мы дискутируем и работаем десять лет", — заключил он.

Лагерь смерти на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв.

Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея-места памяти в Собиборе в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры.

Однако в июле поступило официальное сообщение из Варшавы, что на состоявшемся 12-13 июня заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе. МИД РФ выразил разочарование в связи с таким решением и назвал отказ в присоединении России к участию в проекте "аморальным с точки зрения исторической памяти".