Эксперт рассказал, к чему может привести война между Сеулом и Пхеньяном

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Возможные боевые действия между Северной и Южной Кореей приведут к уничтожению Сеула, гуманитарной катастрофе и создают опасность ограниченной ядерной войны, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Боевые действия между Северной и Южной Кореями приведут к ужасающим гуманитарным последствиям. Будет уничтожен Сеул, погибнут десятки тысяч мирных граждан. Любые варианты военных действий приведут только к обострению ситуации. Нельзя исключать из сценария ограниченной ядерной войны", — заявил Коротченко, комментируя заявление замминистра обороны Южной Кореи Су Чу Сока.

Ранее замминистра обороны Южной Кореи Су Чу Сок сообщил журналистам, что министерству обороны страны поручено разработать план отражения полномасштабного вторжения со стороны Северной Кореи. Он предполагает переход в контрнаступление и захват столицы КНДР без помощи США. Разработка этого плана стала ответом на многочисленные угрозы и ракетные пуски со стороны Пхеньяна.

Коротченко пояснил, что Северная Корея в случае агрессии против нее может нанести удар по американским военным базам, соответственно США ответно применят ядерное оружие.

"Возникнет ужасающая ядерная война со всеми ужасающими последствиями. Армии обоих государств способны вести масштабные боевые действия и истреблять друг друга. Поэтому сторонам нужно не бряцать оружием, а максимально разрядить ситуацию", — заключил эксперт.

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