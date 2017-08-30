Попытка политического давления: "Русал" ответил на претензии СБУ по ЗАлК

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Русал" ответил на претензии Службы безопасности Украины об "умышленном уничтожении" Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК). В компании заявили, что считают заявление Киева попыткой давления.
В марте 2015 года Верховный суд Украины национализировал контрольный пакет акций (68,01 процента) Запорожского алюминиевого комбината. В июне того же года "Русал" оспорил это решение в Европейском суде по правам человека, а в октябре 2016-го компания обратилась в международный арбитраж, требуя компенсировать инвестиции в ЗАлК.
Суть претензий СБУ
СБУ выступила с обвинениями в адрес "Русала" накануне. Следователи утверждают, что некая международная преступная группировка из девяти человек, в которую якобы входят трое россиян, подозревается "в умышленном уничтожении" предприятия.
"Для реализации махинации в 2006-2008 годах заказчики создали организованную группу из представителей российской компании "Русал", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан", — говорится в сообщении ведомства.
Как заявляют в СБУ, "аффилированные с российскими бизнесменами структуры" в 2006-2008 годах приобрели контрольный пакет акций ЗАлКа, а затем якобы организовали "уничтожение" производственных мощностей завода.
Причиненный ущерб Киев оценил в 39 миллионов долларов. Сейчас один из фигурантов дела находится под стражей, а бывший директор завода — "под личным обязательством".
Политика "зашкаливает"
Эксперты раскритиковали позицию СБУ. Так, например, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что дальнейшая судьба Запорожского алюминиевого комбината незавидная.
Охрименко отметил, что ЗАлК создавался в "в технологической цепочке Советского Союза", и его работа зависит от кооперации с Россией.
Политолог также заявил, что ситуация вокруг завода является "политическими играми". При этом он выразил надежду, что следователи СБУ еще смогут осознать свою ошибку.
"У нас сейчас экономики мало, а политика "зашкаливает", — добавил Александр Охрименко.