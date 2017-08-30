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В мире

Попытка политического давления: "Русал" ответил на претензии СБУ по ЗАлК

10:5030.08.2017
(обновлено: 11:01 30.08.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВывеска Управляющей компании Русал. Архивное фотоВывеска Управляющей компании Русал. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Русал" ответил на претензии Службы безопасности Украины об "умышленном уничтожении" Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК). В компании заявили, что считают заявление Киева попыткой давления.

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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Компания расценивает эти неправомерные действия как попытку политического давления в ответ на иск, поданный "Русалом" против правительства Украины в международный суд по защите инвестиций (ICSID)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русала".

В марте 2015 года Верховный суд Украины национализировал контрольный пакет акций (68,01 процента) Запорожского алюминиевого комбината. В июне того же года "Русал" оспорил это решение в Европейском суде по правам человека, а в октябре 2016-го компания обратилась в международный арбитраж, требуя компенсировать инвестиции в ЗАлК.

Суть претензий СБУ

СБУ выступила с обвинениями в адрес "Русала" накануне. Следователи утверждают, что некая международная преступная группировка из девяти человек, в которую якобы входят трое россиян, подозревается "в умышленном уничтожении" предприятия.

"Для реализации махинации в 2006-2008 годах заказчики создали организованную группу из представителей российской компании "Русал", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан", — говорится в сообщении ведомства.

Как заявляют в СБУ, "аффилированные с российскими бизнесменами структуры" в 2006-2008 годах приобрели контрольный пакет акций ЗАлКа, а затем якобы организовали "уничтожение" производственных мощностей завода.

Рабочие Мариупольского металлургического комбината им. Ильича в Донецкой области, Украина
© AP Photo / Vadim Ghirda
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В частности, в Киеве утверждают, что в 2015 году "злоумышленники демонтировали и вывезли с территории комбината ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам".

Причиненный ущерб Киев оценил в 39 миллионов долларов. Сейчас один из фигурантов дела находится под стражей, а бывший директор завода — "под личным обязательством".

Политика "зашкаливает"

Эксперты раскритиковали позицию СБУ. Так, например, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что дальнейшая судьба Запорожского алюминиевого комбината незавидная.

Украинские полицейские на железнодорожном переезде в районе станции Кривой Торец в Донецкой области. Архивное фото
© ГУ НП в Донецкой области
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"На металлолом — какая еще судьба может быть. У нас политическая глупость зашкаливает, а экономистов никто не слушает. Есть завод, для его работы нужно сырье, это сырье можно получить с территории России. Что будете делать дальше? Мало того, этот завод делает не алюминий, а полуфабрикат, который, опять же, надо поставлять на предприятия в России. У нас тут некоторые фантазируют: а давайте будем сами! А в действительности этот завод вырван из технологической цепочки, и его ценность — металлолом", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Охрименко отметил, что ЗАлК создавался в "в технологической цепочке Советского Союза", и его работа зависит от кооперации с Россией.

Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
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"Для его работы нужно сырье с территории России. По этой причине на каком-то этапе завод остановился, потому что на Украине нет своего сырья. Но там были и чисто экономические проблемы: пошлины, налоги. Во времена Ющенко была попытка "отжать" завод. Этот комбинат — это "осколок" СССР, который в любом случае без кооперации с Россией остановился бы", — подчеркнул президент Украинского аналитического центра.

Политолог также заявил, что ситуация вокруг завода является "политическими играми". При этом он выразил надежду, что следователи СБУ еще смогут осознать свою ошибку.

"У нас сейчас экономики мало, а политика "зашкаливает", — добавил Александр Охрименко.

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