В Госдуме оценили вероятность войны после заявлений Ким Чен Ына о Гуаме

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вашингтон едва ли готов начать открытую войну с Пхеньяном, считает первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так депутат прокомментировал заявления северокорейского лидера, который назвал последний ракетный пуск "прелюдией" перед ударом по Гуаму.

"В США сейчас много внутренних проблем и они уже втянуты в ряд международных конфликтов. Не факт, что они сейчас готовы начинать открытую войну с КНДР. Тем более, что это затронет интересы их союзников, таких как Южная Корея. Рядом находится и Китай, портить отношения с которым для США нет никакого смысла, учитывая экономические связи двух стран", — сказал Новиков в интервью RT.

Что касается России, то ей в возникшей напряженной ситуации следует вести себя сдержанно, при этом максимально участвуя в решении проблем на Корейском полуострове, добавил депутат.

Во вторник Пхеньян провел очередной ракетный пуск. Впервые с 2009 года, когда на орбиту был запущен спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Совбез ООН осудил испытания и признал, что они являются угрозой мирового масштаба. Российский постпред при ООН Василий Небензя призвал КНДР свернуть запрещенные программы. При этом он подчеркнул, что военного решения проблем Корейского полуострова быть не может, как не должно быть и односторонних санкций в отношении Пхеньяна.

Северокорейские военные не раз говорили о готовности нанести удар по Гуаму. Угрозы Пхеньяна вызвали недовольство в США, чья военная база расположена на острове. В начале августа президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР военным ответом.