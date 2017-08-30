Грузия не стала просить Россию о помощи в тушении очередного лесного пожара

ТБИЛИСИ, 30 авг — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Грузинские власти обратились к нескольким государствам за содействием в тушении лесного пожара около курортного города Абастумани, где пламя охватило 5 гектаров лесного массива; Россию о помощи вновь не попросили.
"Сообщения уже разосланы, во второй половине дня мы будем иметь более конкретный ответ на то, какие силы будут мобилизованы с точки зрения авиации, так как живой силы у нас достаточно", — заявил глава МВД Георгий Мгебришвили журналистам, его транслировали грузинские телекомпании.
Отвечая на вопрос журналистов о том, обратилась ли на этот раз Грузия за помощи к России, министр ответил отрицательно.
По данным грузинских СМИ, через несколько часов по решению украинского президента Петра Порошенко на место прибудет украинской вертолет и подключится в процессе тушения пожара.
Около тысячи сотрудников пожарно-спасательной службы работают над ликвидацией пожара в лесу около Абастумани, который возник накануне. По данным МВД, пожар охватил 5 гектаров лесного массива. В течение всей ночи была прорублена пятикилометровая дорога, чтобы спецтехника могла приблизиться к горящим очагам. На месте находятся члены кабмина.