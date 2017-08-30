Грузия не стала просить Россию о помощи в тушении очередного лесного пожара

ТБИЛИСИ, 30 авг — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Грузинские власти обратились к нескольким государствам за содействием в тушении лесного пожара около курортного города Абастумани, где пламя охватило 5 гектаров лесного массива; Россию о помощи вновь не попросили.

Ранее в тушении трех очагов пожара в Боржомском лесу участвовали несколько сотен пожарных и спасателей, а также вертолеты и спецтехника из Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Белоруссии. Помощь в тушении пожара, по данным грузинских властей, предлагали также США, Германия, Румыния, Греция и Россия. Однако премьер Грузии заявил, что в помощи российской стороны "нет необходимости". Депутат парламента Грузии от "Альянса патриотов" Ада Маршания раскритиковала действия грузинских властей, заявив, что "это не является ни принципиальной позицией, ни патриотизмом, ни защитой достоинства".

"Сообщения уже разосланы, во второй половине дня мы будем иметь более конкретный ответ на то, какие силы будут мобилизованы с точки зрения авиации, так как живой силы у нас достаточно", — заявил глава МВД Георгий Мгебришвили журналистам, его транслировали грузинские телекомпании.

Отвечая на вопрос журналистов о том, обратилась ли на этот раз Грузия за помощи к России, министр ответил отрицательно.

По данным грузинских СМИ, через несколько часов по решению украинского президента Петра Порошенко на место прибудет украинской вертолет и подключится в процессе тушения пожара.

Около тысячи сотрудников пожарно-спасательной службы работают над ликвидацией пожара в лесу около Абастумани, который возник накануне. По данным МВД, пожар охватил 5 гектаров лесного массива. В течение всей ночи была прорублена пятикилометровая дорога, чтобы спецтехника могла приблизиться к горящим очагам. На месте находятся члены кабмина.