Не менее семи человек погибли в результате авиаудара по предместью Саны

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Не менее семи человек стали жертвами авиаудара по предместью йеменской столицы Саны в среду, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, удар был нанесен по контрольно-пропускному пункту в 10 километрах к западу от Саны. В результате авиаудара погибли пять пассажиров такси и двое вооруженных сотрудников КПП.

Как сообщается, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировала информацию об ударе.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.