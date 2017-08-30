У Турции нет окончательного решения по таможенному соглашению с ЕврАзЭС

БАКУ, 30 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Посол Турции в Баку Эркан Озорал заявил в среду, что окончательного решения по присоединению Анкары к таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) пока нет, по словам дипломата, вопрос требует тщательного рассмотрения.
"Точного решения по этому вопросу нет. Это экономический и политический вопрос. Он будет тщательно рассмотрен, после чего будет принято окончательное решение", — сказал посол журналистам.
ЕврАзЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.