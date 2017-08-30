В Одесской области начнут осматривать вещи и автомобили граждан

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Полиция будет досматривать граждан, их личные вещи и автомобили в Одесской области в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия и взрывчатки, говорится в опубликованном в среду обращении начальника главного управления Нацполиции Украины в Одесской области Дмитрия Головина.

"Уважаемые граждане! Работниками главного управления национальной полиции в Одесской области постоянно принимаются меры, направленные на обеспечение спокойствия и личной безопасности граждан в городе и области. Значительно актуальной стала проблема борьбы с преступлениями, связанными с использованием оружия и взрывчатых веществ", — приводит его обращение пресс-служба ведомства в Facebook.

Как отметил Головин, необходимость усиления мер безопасности обуславливает ряд мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, в том числе "проведение осмотров граждан, их личных вещей и транспортных средств".

"Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам с просьбой с пониманием отнестись к таким мерам. Будьте бдительны и сообщайте в полицию об обнаружении подозрительных предметов (брошенные сумки, чемоданы, ящики и т. п) и о лицах, поведение или внешний вид которых вызывают подозрение в возможности совершения ими террористических актов", — говорится в обращении Головина.

Случаи незаконного обращения с оружием и взрывчатыми веществами участились на Украине после начала конфликта в Донбассе, оружие оттуда периодически попадает в мирные регионы, правоохранители регулярно находят тайники. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.