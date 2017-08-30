Около 18 тысяч беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы за неделю

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Не менее 18 тысяч беженцев народности рохинджа, спасающихся от возобновившихся столкновений в Мьянме, пересекли границу с Бангладеш на прошлой неделе, сообщает Международная организация по миграции (МОМ).

Как сообщает агентство Рейтер , по данным МОМ, "сотни и сотни" людей находятся в настоящий момент в нейтральной зоне между Бангладеш и Мьянмой, их точное число подсчитать сложно.

Ранее сообщалось, что с 25 августа власти Бангладеш закрыли въезд тысячам беженцев-рохинджа после того, как между силами безопасности Мьянмы и боевиками-рохинджа вспыхнули новые столкновения в штате Ракхайн.

Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности Мьянмы и боевиками продолжаются до сих пор. В дни наиболее интенсивных боев, с 25 по 27 августа, в столкновениях погибли около ста человек, в том числе более десяти полицейских и военнослужащих.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011-2012 годах.