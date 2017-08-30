Дело россиянки о ввозе наркотиков во Вьетнам вернули на доследование

БАНГКОК, 30 авг – РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении россиянки Марии Дапирки в суде города Хошимин во Вьетнаме, по которому в среду должен был быть объявлен приговор, возвращено судом на доследование в прокуратуру, сообщил РИА Новости в среду генеральный консул РФ в Хошимине Алексей Попов.

"Сегодня по ходатайству вьетнамского адвоката Марии Дапирки ее дело было возвращено судом в прокуратуру на доследование. Дело в том, что в материалах, предоставленных прокуратурой суду, отсутствовали подтвержденные данные о количестве перевозившегося наркотика и о том, что сама Мария была в курсе того, что находилось в ее чемодане", — сообщил агентству глава российского генконсульства в Хошимине.

Заседание суда, на котором должен был быть оглашен приговор, в результате этого не состоялось, оно перенесено на неопределенный срок вплоть до окончания доследования, сообщил Попов.

Гражданке РФ, задержанной в аэропорту Хошимина в 2014 году на пути из Бразилии с партией кокаина в тайнике, вмонтированном в чемодан, который подарил девушке ее нигерийский жених, по вьетнамским законам грозит смертный приговор. После ареста Дапирки в Хошимине выяснилось, что "возлюбленным" россиянки оказался нигерийский наркоторговец, неоднократно проводивший подобные "операции", обманывая девушек, с которыми вступал в близкие отношения и обещал на них жениться. Мария Дапирка, которая познакомилась с нигерийцем, когда жила в Таиланде, отрицает свою вину и заявляет, что ей не было известно о тайнике в чемодане и его содержимом.

С помощью аналогичной "схемы" нигерийские наркоторговцы использовали и россиянку Диану Батищеву, которая была задержана в апреле 2015 года в аэропорту острова Пхукет в Таиланде с кокаином в багаже. В таиландском суде девушке удалось доказать, что наркотик, содержавшийся в нераспечатанных тюбиках косметических средств, был подложен ей в багаж под видом подарков бангкокской родне нигерийцами, родственниками ее жениха, живущими в Бразилии, и что о наличии наркотика в тюбиках она не знала. В 2016 году девушка была освобождена и вернулась на родину.