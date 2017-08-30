В Таиланде вооруженные грабители ранили россиянку

МОСКВА/БАНГКОК, 30 авг — РИА Новости. Россиянка Елена Харенко госпитализирована на Пхукете с огнестрельными ранениями, полученными в ходе ограбления ее дома, сообщает интернет-портал Phuket News со ссылкой на полицию.

"В нее выстрелили дважды — один раз в левую часть (в районе) талии и в икру правой ноги", — заявил лейтенант Чанат Хонгситтхичайкул (Chanat Hongsitthichaikul). По его словам, утром проводится операция по извлечению первой пули.

По данным портала, 52-летняя Харенко обратилась за помощью к соседям, после чего ее доставили в больницу. Инцидент произошел в ночь на среду.

"У нас было очень мало времени, чтобы допросить госпожу Харенко, но она заявила, что видела двух грабителей в доме", — отметил полицейский. Один из преступников выстрелил в нее. Грабители забрали из дома маленький сейф, но, по словам пострадавшей, внутри него ничего не было.

В доме полиция нашла две гильзы и еще одну — в саду. Сейчас полиция проверяет записи с камер наблюдения.

В посольстве России в Бангкоке РИА Новости сообщили, что официального полицейского рапорта о произошедшем дипмиссия еще не получила.

"Как нам сообщили, сейчас россиянку оперируют в больнице Bangkok Phuket Hospital, у нее два огнестрельных ранения – в живот и в ногу. Полиция подтвердила нам, что, по версии следствия, целью преступников, проникших в дом, где живет российская гражданка, было ограбление. Преступники не ожидали, что россиянка окажется дома, и открыли стрельбу", — рассказал заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.