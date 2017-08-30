"Прелюдия" к Гуаму: Ким Чен Ын прокомментировал последний пуск ракеты

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Лидер КНДР прокомментировал последние ракетные испытания. Как сообщает Рёнхап, Ким Чен Ын назвал маневры "прелюдией" в запуску ракеты к острову Гуам, где расположена американская военная база.

По данным агентства, северокорейское радио передало о личном присутствии Ким Чен Ына на учениях с испытанием баллистической ракеты "Хвасон-12", которое состоялось в ночь с понедельника на вторник.

Тогда Пхеньян испытал снаряд, который пролетел над Японией и через 14 минут упал в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

"Первый шаг"

Северокорейский лидер также распорядился проводить больше испытаний баллистических ракет, рассчитанных на цели в Тихом океане. Ким Чен Ын также потребовал повышать ударную силу ракет.

"Приближенный к реальности нынешний испытательный пуск баллистической ракеты стала первым военно-тактическим шагом нашей армии в Тихом океане", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Реакция Японии и США

По словам Ким Чен Ына, нынешние учения стратегических войск — "только прелюдия к ответным мерам" на совместные военные учения США и Южной Кореи.

Последние ракетные испытания КНДР вызвали беспокойство в Вашингтоне и Токио. Так, накануне ситуацию обсудили президенты США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, разговор длился около 40 минут.

"Два лидера согласились, что Северная Корея представляет прямую, серьезную и растущую угрозу для США, Японии, Республике Корея, а также других стран во всем мире", — говорится в заявлении Белого дома.

При этом ранее министр обороны Японии Ицунори Ондэра отметил, что северокорейская ракета не представляла угрозы для страны.

"Радары сил самообороны зафиксировали полет ракеты, но так как угрозы нанесения ущерба не было, было принято решение не сбивать ракету", — заявил министр.

Сразу после запуска ракеты США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций".

Угроза для Гуама

Северокорейские военные не раз говорили о готовности нанести удар по Гуаму. Угрозы Пхеньяна вызвали недовольство в США, чья военная база расположена на острове.

В начале августа американский президент пригрозил КНДР военными мерами.

"Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнем и яростью, которых мир не видел раньше", — заявил Дональд Трамп, общаясь с журналистами.

Позиция Москвы

В среду ситуацию вокруг КНДР прокомментировал российский постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, для нормализации обстановки необходимо "задействовать политический инструментарий".

"Военного решения проблем Корейского полуострова быть не может. Полагаем, что все дальнейшие решения Совета Безопасности по КНДР должны четко указывать на это обстоятельство. Необходимо также исключить дополнительные односторонние санкции, сверх тех, которые принимаются самим Советом", — заявил дипломат на экстренном заседании Совбеза ООН.

Небензя также призвал КНДР выполнять резолюции Совбеза и свернуть запрещенные программы.