"Прелюдия" к Гуаму: Ким Чен Ын прокомментировал последний пуск ракеты

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Лидер КНДР прокомментировал последние ракетные испытания. Как сообщает Рёнхап, Ким Чен Ын назвал маневры "прелюдией" в запуску ракеты к острову Гуам, где расположена американская военная база.
Тогда Пхеньян испытал снаряд, который пролетел над Японией и через 14 минут упал в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 2,7 тысячи километров.
"Первый шаг"
Северокорейский лидер также распорядился проводить больше испытаний баллистических ракет, рассчитанных на цели в Тихом океане. Ким Чен Ын также потребовал повышать ударную силу ракет.
"Приближенный к реальности нынешний испытательный пуск баллистической ракеты стала первым военно-тактическим шагом нашей армии в Тихом океане", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.
Реакция Японии и США
Последние ракетные испытания КНДР вызвали беспокойство в Вашингтоне и Токио. Так, накануне ситуацию обсудили президенты США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, разговор длился около 40 минут.
"Два лидера согласились, что Северная Корея представляет прямую, серьезную и растущую угрозу для США, Японии, Республике Корея, а также других стран во всем мире", — говорится в заявлении Белого дома.
"Радары сил самообороны зафиксировали полет ракеты, но так как угрозы нанесения ущерба не было, было принято решение не сбивать ракету", — заявил министр.
Сразу после запуска ракеты США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций".
Угроза для Гуама
В начале августа американский президент пригрозил КНДР военными мерами.
"Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнем и яростью, которых мир не видел раньше", — заявил Дональд Трамп, общаясь с журналистами.
Позиция Москвы
В среду ситуацию вокруг КНДР прокомментировал российский постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, для нормализации обстановки необходимо "задействовать политический инструментарий".
Небензя также призвал КНДР выполнять резолюции Совбеза и свернуть запрещенные программы.