В ЛНР сообщили о семи нарушениях режима тишины со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки нарушили "школьное перемирие" в Донбассе, открыв огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в минувшую среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82-миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Калиново, Желтое, Красный Яр.

"По предварительным данным, разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе Народной милиции.

Украинские силовики, в свою очередь, обвинили ополченцев в 21 нарушении режима тишины в Донбассе за сутки.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

"Противник продолжал единичные обстрелы наших позиций, используя преимущественно стрелковое оружие. Всего за минувшие сутки… вооруженные формирования 21 раз открывали огонь. Потерь среди украинских военных нет", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков на странице в Facebook.

Согласно заявлению силовиков, нарушения были зафиксированы в районе авдеевской промзоны и в районе Зайцево. На приморском направлении, по информации пресс-центра, обстрелы велись в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. На луганском направлении, отмечают украинские военные, сохранялась "тишина".