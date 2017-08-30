Китай надеется, что Индия вынесет урок из недавнего конфликта

ПЕКИН, 30 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай рассчитывает, что Индия вынесет урок из недавнего противостояния на границе в районе плато Доклам и будет избегать подобных инцидентов в будущем, заявил на пресс-конференции в понедельник глава МИД КНР Ван И.

"Мы надеемся, что индийская сторона вынесет урок из этого инцидента и будет предотвращать возникновение подобных ситуаций в будущем", — заявил Ван И.

По его словам, Китай рассчитывает на развитие стабильных и плодотворных отношений двух стран, так как это входит в круг интересов не только Пекина и Нью-Дели, но также и соседних стран.

Напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам — горном участке на схождении границ Китая, Индии и Бутана — сохранялась с середины июня. Китайские рабочие приступили к прокладке автомобильной дороги через плато, что вызвало протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.

В понедельник внешнеполитические ведомства двух стран сообщили о достижении договоренности по разведению войск в Докламе.