Путин: защита природы Севера остается ключевым приоритетом России

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО), 30 авг — РИА Новости. Защита уникальной природы Севера, самобытной культуры и образа жизни его коренных народов остается ключевым приоритетом России в развитии этих территорий, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям VII международной встречи стран Арктического совета, государств-наблюдателей и зарубежной научной общественности.
"Россия уделяет приоритетное внимание комплексному развитию своих северных территорий, реализует здесь долгосрочную стратегию по расширению логистической инфраструктуры, созданию условий для социально-экономического и промышленного роста. В осуществлении этих планов мы готовы к тесной кооперации со всеми заинтересованными сторонами", — говорится в приветствии Путина.
"При этом нашим ключевым приоритетом остается защита уникальной природной среды Севера, самобытной культуры и образа жизни малочисленных коренных народов", — подчеркнул президент.