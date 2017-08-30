Путин: защита природы Севера остается ключевым приоритетом России

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО), 30 авг — РИА Новости. Защита уникальной природы Севера, самобытной культуры и образа жизни его коренных народов остается ключевым приоритетом России в развитии этих территорий, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям VII международной встречи стран Арктического совета, государств-наблюдателей и зарубежной научной общественности.

Приветствие главы государства на открытии форума зачитал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Россия уделяет приоритетное внимание комплексному развитию своих северных территорий, реализует здесь долгосрочную стратегию по расширению логистической инфраструктуры, созданию условий для социально-экономического и промышленного роста. В осуществлении этих планов мы готовы к тесной кооперации со всеми заинтересованными сторонами", — говорится в приветствии Путина.

"При этом нашим ключевым приоритетом остается защита уникальной природной среды Севера, самобытной культуры и образа жизни малочисленных коренных народов", — подчеркнул президент.