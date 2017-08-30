Таиланд запросил у соседних стран местонахождение бывшего премьера

БАНГКОК, 30 авг – РИА Новости. Власти Таиланда направили запросы в Камбоджу, Лаос, Вьетнам, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты о местонахождении бывшего премьер-министра Таиланда Йинглак Чинават, которая не явилась на оглашение приговора по делу о халатности и попустительстве коррупции и, предположительно, тайно выехала из страны, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation со ссылкой на выступление премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча.

Чан-Оча заявил вечером во вторник, что запросы в соседние страны, Сингапур и ОАЭ уже отправлены, однако ответов на них пока нет, сообщает издание.

"Мы не стали направлять запрос в Великобританию в связи со слухами о том, что Йинглак Чинават может попросить там политическое убежище, так как мы не считаем, что она подходит под определение политического беженца", — сказал Чан-Оча, слова которого приводит издание.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источник в руководстве партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), что Чинават, которой в случае обвинительного приговора грозило тюремное заключение до 10 лет, скрылась через морскую границу между Таиландом и Камбоджей, из Камбоджи проследовала в Сингапур, а оттуда в Дубай. Также, несколько сторонников Чинават, анонимно беседовавших с журналистами зарубежных СМИ, упоминали Великобританию, как страну, куда Чинават могла отправиться, чтобы получить политическое убежище.

Власти Камбоджи и Сингапура уже заявляли о том, что Чинават не въезжала на территорию их стран, однако эксперты считают, что в этих заявлениях могло быть не учтено нахождение в транзитных зонах аэропортов.

Nation сообщает, что в Национальной полиции создана специальная группа по расследованию бегства Йинглак Чинават из страны. Спецгруппа установила, что за несколько дней до назначенного оглашения приговора Чинават перестала пользоваться своими мобильными телефонами, известными полиции, и поменяла парк автомобилей, на которых передвигалась по Бангкоку и по стране.

Газета Bangkok Post в среду сообщает, что руководство национальной полиции Таиланда в настоящее время "проводит беседы" с отставными офицерами полиции, составлявшими охрану Йинглак Чинават в Таиланде, считая, что они "должны что-то знать о ее бегстве".