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В мире

Наводнение в Техасе: стихия унесла жизни 30 человек

Сюжет:
Ураган "Харви" в США (110)
06:1130.08.2017
(обновлено: 06:18 30.08.2017)
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© AP Photo / LM OteroПодросток пробирается сквозь затопленные тропическим штормом Харви улицы Хьюстона, ТехасПодросток пробирается сквозь затопленные тропическим штормом Харви улицы Хьюстона, Техас
© AP Photo / LM Otero

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Число жертв наводнения в Техасе достигло 30, более 13 тысяч человек были спасены, сообщили во вторник местные власти.

Наводнение после урагана Харви в Хьюстоне, штат Техас
© AP Photo / David J. Phillip
В Хьюстоне спасли более 13 тысяч пострадавших при наводнении
В некоторых районах зафиксирован рекордно высокий уровень воды. Президент США Дональд Трамп посетил зону бедствия и пообещал техасцам федеральную помощь.

Тем временем в Хьюстоне, наиболее пострадавшем от наводнения, введен комендантский час, пока власти и добровольцы спасают все новых людей из затопленных домов. Есть среди добровольцев и эмигранты из России. По информации генконсульства России в Хьюстоне, в результате наводнения угрозы жизни российских граждан не было.

Число жертв растет

Последствия урагана Харви в Рокпорте, штат Техас, США
© AP Photo / Eric Gay
В округе Харрис в Техасе сообщили об угрозе взрыва на химзаводе
Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30, сообщила в своей интернет-версии газета New York Times, ссылаясь на местные власти штата.

По данным газеты, речь идет об общем количестве погибших за восемь дней урагана "Харви", который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков.

"Я думаю, что число (погибших — ред.) значительно вырастет, когда дороги станут проходимыми", — сказала газете главный судмедэксперт округа Галвестон Эрин Барнхарт.

Машина затопленная в результате тропического шторма Харви в Хьюстоне, Техас
© AP Photo / Charlie Riedel
В Хьюстоне эвакуированных от наводнения разместят на крытом стадионе
При этом, по подсчетам агентства Ассошиэйтед Пресс, власти спасли уже более 13 тысяч человек. Так, шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо заявил, что полицейские вызволили из затопленных домов 4,1 тысячи человек. Шеф пожарных города Сэмюэл Пенья, представитель офиса шерифа в округе Харрис Париса Сафарзаде и представитель береговой охраны США Майк Харт отчитались о трех тысячах спасенных в каждом из этих учреждений.

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что эвакуация объявлена в районах, где проживает в общей сложности 1,7 тысячи жителей.

Рекордные осадки, рекордный ущерб

Вид на Мексиканский залив после урагана Харви в Галвестоне, штат Техас
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Рекордный уровень осадков в 1,32 метра отмечен в одном из районов Техаса, где прошел шторм "Харви", сообщила во вторник Национальная метеорологическая служба США.

По ее данным, по состоянию на 16.20 по Вашингтону (23.20 мск) в районе города Монт-Белвью на востоке Техаса отмечены осадки почти в 52 дюйма (1,32 метра). Это повторяет исторический рекорд США, установленный во время тропического циклона на Гавайях в 1950 году.

В метеорологической службе подчеркнули, что речь идет об одном из измерений лишь в одном из районов, полученном с низко летящего самолета-наблюдателя. Этот результат может значительно отличаться от среднего показателя.

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе
© AFP 2017 / Mark Ralston
В одном из районов Техаса отметили рекордный уровень осадков
Ливневые дожди затопили огромную территорию юго-восточной части Техаса и перемещаются на восток штата. В последующие дни на пути шторма окажется штат Луизиана, который пострадал в 2005 году от сильнейшего урагана "Катрина". Тот ураган унес жизни более 1,8 тысячи человек и привел к затоплению города Новый Орлеан. Хотя "Харви" не вызвал пока такого количества смертей, эксперты опасаются, что экономический ущерб от него может значительно превзойти "Катрину".

Трамп спешит на помощь

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе
© AFP 2017 / Mark Ralston
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Президент США Дональд Трамп в сопровождении губернатора Грега Эббота, сенаторов и членов палаты представителей от Техаса посетил пострадавшие от наводнения города Хьюстон и Корпус-Кристи, а также Остин. Трамп заявил, что ликвидация ущерба, нанесенного штормом "Харви", потребует рекордно больших средств. По его словам, для помощи Техасу потребуются действия конгресса, который ведает всеми расходами бюджета.

"Мы будем работать с конгрессом над тем, чтобы помочь штату Техас, это будет дорогостоящее предприятие", — сказал Трамп журналистам в Остине на встрече со спасателями. По его словам, речь идет о долгосрочных усилиях, быстро ликвидировать последствия не получится.

Последствия урагана Харви в Рокпорте, штат Техас, США
© AP Photo / Eric Gay
В США в зоне эвакуации после наводнения находятся более 1,7 млн человек
"Наверное, никогда в истории нашей страны не было ничего настолько дорогостоящего, мы никогда не делали ничего настолько исторического — и по ущербу, и по жестокости (стихии — ред.)", — сказал Трамп.

Сейчас в распоряжении федеральных властей есть около 3 миллиардов долларов в специальном фонде по чрезвычайным ситуациям, которые можно тратить на первую помощь пострадавшим. Как ожидается, Трамп запросит дополнительный пакет федеральной помощи у конгресса, который ведает всеми вопросами расходов бюджета.

Стадионы для беженцев

Последствия урагана Харви в Рокпорте, штат Техас, США
© REUTERS / Adrees Latif
Кардашьян пожертвует $500 тысяч на помощь пострадавшим от шторма "Харви"
Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что для беженцев откроют крытый стадион на 20 тысяч зрителей. Нынешнее главное убежище, где скопилось до 9 тысяч эвакуированных, уже не справляется с наплывом людей. Власти города планируют открыть еще два-три крупных убежища.

Кроме того, город объявил комендантский час с полуночи до пяти утра, чтобы предотвратить грабежи покинутых домов и несчастные случаи на затопленных дорогах.

Улица Хьюстона, затопленная в результате шторма Харви
© AFP 2017 / Thomas B. Shea
Российские эмигранты-волонтеры участвуют в спасательной операции в Хьюстоне
Российские эмигранты тоже участвуют в волонтерской операции по спасению людей в американском Хьюстоне, сообщил РИА Новости один из волонтеров Антон Китугин. Он собрал команду из нескольких человек с небольшим грузовиком и лодкой. По его словам, власти указывают волонтерам, где вызволять людей. В затопленные районы можно попасть только на лодке, уточнил Китугин. Лодки в дефиците в Хьюстоне, и всех владельцев частных лодок просят помочь властям.

В русскоязычных сообществах Хьюстона в соцсетях эмигранты делятся информацией о том, какие районы затоплены, и советами, как заполнить заявление в страховую компанию. Некоторые русскоязычные эмигранты предлагают разместить у себя семьи, лишившиеся крова из-за наводнения. Другие рассказывают о том, как друзья помогли им эвакуироваться и приютили у себя.

После урагана Харви в Аранзасском перевале, штат Техас. 26 августа 2017
© AP Photo / Eric Gay
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру о потопе в Техасе
Генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев сообщил РИА Новости, что, по информации организаций соотечественников, серьезных инцидентов с россиянами не было, хотя отмечены случаи подтопления домов и порчи имущества. Он добавил, что соотечественники размышляют о способах взаимовыручки, есть инициативы сбора средств на помощь пострадавшим от наводнения. Российское консульство будет по-прежнему закрыто в среду, поскольку офисное здание, где оно располагается, еще не функционирует после подтопления три дня назад.

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