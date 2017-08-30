Малайзия не будет произвольно выдавать удостоверения беженцам из Мьянмы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Малайзия не будет произвольно выдавать удостоверения беженцев этническим бенгальцам-мусульманам рохинджа из Мьянмы, пишет газета Star со ссылкой на вице-премьера страны Ахмада Захида Хамиди.

Рохинджа — этнические бенгальцы-мусульмане — нелегально мигрируют из штата Аракан в Мьянме в Малайзию и Индонезию, переплывая Андаманское море в деревянных лодках в поисках лучшей жизни и спасаясь от обострившегося в последние годы конфликта с мьянманскими буддистами. В Мьянме им не предоставляют гражданства и считают жителями соседнего Бангладеш.

Как пишет газета, Хамиди заявил, что эта мера предпринимается для того, чтобы избежать большого притока беженцев-рохинджа из Мьянмы, откуда они бегут из-за столкновений на этнической почве. Он отметил, что решение отказать в предоставлении удостоверения беженцев принималось совместно с Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

"Наш приоритет — наш народ и его благополучие. Дело не в том, что мы не гуманны. Я считаю, что международному сообществу следует проявить озабоченность в связи с бедственным положением рохинджа", — заявил Хамиди.

"Я надеюсь, что этому вопросу будет уделено серьезное внимание. Из-за религиозных различий не должно быть двойных стандартов. Не надо делать из этого гуманитарного вопроса религиозный и политический", — подчеркнул Хамиди.

В 2015 году Таиланд и соседние страны столкнулись с гуманитарной катастрофой беженцев из народности рохинджа (этнические бенгальцы Мьянмы), несколько тысяч которых в результате перекрытия полицией Таиланда и соседних стран сухопутного маршрута нелегальной миграции из Мьянмы в Малайзию и Индонезию находились около двух месяцев в открытом море на перегруженных и не приспособленных для длительного плавания рыболовных судах. Разрешение кризиса потребовало совместных усилий Таиланда, Мьянмы, Малайзии и Индонезии, а также помощи со стороны других государств.