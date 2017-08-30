В Хьюстоне изменили время комендантского часа

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти четвертого по величине города США Хьюстон изменили время комендантского часа еще до вступления его в силу, объяснив это необходимостью помочь спасательной операции.

Время начала комендантского часа, введенного во вторник, передвинуто с 22.00 до полуночи, заявил журналистам мэр города Сильвестр Тернер в ходе пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы. Это делается, "чтобы помочь волонтерам продолжать работу", уточнил Тернер. Комендантский час будет действовать до 5 утра.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.