Япония ждет от Совбеза ООН "сильной резолюции" по КНДР

ООН, 30 авг — РИА Новости. Япония ожидает, что ответом на последнее ракетное испытание КНДР станет "сильная резолюция" Совета Безопасности ООН, заявил журналистам постпред страны при ООН Коро Бешо.

"Начиная с этого момента, мы обсуждаем дальнейшие шаги. Мы не можем предсказать итог, но мы надеемся, что сможем получить сильную резолюцию вслед за заявлением председателя", — сказал Бешо после заседания СБ ООН по КНДР.

Ранее во вторник Бешо высказался за большее давление на КНДР после нового ракетного испытания.

Совет Безопасности ООН принял заявление председателя, в котором осудил последние ракетные испытания КНДР и признал их угрозой не только региону, но и всем странам.

Совбез также осудил Пхеньян за угрозу одному из государств-членов ООН и "потребовал, чтобы КНДР немедленно прекратила подобные действия", а также отказалась от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ.